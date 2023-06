António Telles Filho apresenta alternativa

Teve esta quarta-feira lugar no Centro Equestre António Ribeiro Telles, na Herdade de Vale das Casas, em Biscainho, Coruche, a apresentação da corrida alternativa de António Telles Filho - que decorrerá em julho, no dia 14, no Campo Pequeno, Lisboa.António Ribeiro Telles receberá a alternativa de seu pai, o Maestro António, no mesmo ano onde este completa 40 anos de "profissionalização". "Poder ter a alternativa neste cartel e poder dar mais anos a esta dinastia é uma grande responsabilidade", afirma, com um sorriso de ponta a ponta, António Ribeiro Telles Filho. E acrescenta: "Estou muito feliz, é o meu grande sonho. Desde miúdo que digo que quero ser toureiro e a partir do dia 14 vou poder dizer que sou."Ao cavaleiro juntam-se outros da dinastia: Manuel Telles Bastos, João Ribeiro Telles e o praticante Tristão Telles de Queiroz. Pegam os forcados de Santarém e de Vila Franca de Xira e lidam-se touros da ganadaria Ribeiro Telles.