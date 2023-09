Apelo de Taylor Swift aos seguidores leva a recorde do número de inscrições para votar

estão programadas para serem realizadas, em grande parte, a 5 de novembro de 2024.

Um apelo de Taylor Swift ao registo para recenseamento eleitoral nos Estados Unidos da América (EUA) levou a um recorde do número de inscrições para votar.Esta terça-feira, Dia Nacional do Voto no país, a cantora pediu às 272 milhões de pessoas que a seguem para efetuarem o registo.De acordo com um comunicado da Billboard divulgado este sábado, o site teve mais de 35 mil inscrições durante o dia e mais de 157 mil pessoas navegaram pela página."O nosso site estava a ser visitado por 13 mil pessoas a cada 30 minutos, um número de que Taylor Swift se iria orgulhar", apontou uma responsável da plataforma de recenseamento.As eleições presidenciais nos EUA