Ary Kueka traz uma ‘cachupa’ de ritmos a Lisboa

Ary Kueka está de volta a Lisboa para um concerto na próxima terça-feira, em mais uma iniciativa da Ciclo Mundos.



O cantor e compositor que divide a sua vida entre as ilhas vizinhas de São Vicente e Santo Antão, em Cabo Verde, apresenta no palco do Teatro da Trindade o álbum ‘Sampadiu’. Uma mistura de ‘sampadjudu’ e ‘badiu’, como são chamados os habitantes das ilhas rivais de São Vicente e Santiago.





O concerto promete uma grande cachupa de ritmos ‘Badius’ e ‘Sampadjudus’, temperada com um pouco de reggae. Pela mão de um compositor com temas gravados por Tito Paris, Ceuzany e Mirri Lobo, mas que no seu disco mostra uma identidade própria nos ingredientes que escolhe para conseguir o sabor característico da sua música.