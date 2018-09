Ator António Cordeiro sofre de doença "grave e incurável"

View this post on Instagram

O ator António Cordeiro vive um momento dramático, depois de lhe ter sido diagnosticada uma doença grave e incurável, que lhe vai condicionando progressivamente a fala e os movimentos. Um testemunho intímo e brutal de um dos atores que mais participações tem tido na ficção portuguesa. E a força de um homem em luta consigo mesmo. Este sábado no Alta Definição, na @sicoficial