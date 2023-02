Ator Austin Majors de 'A Balada de Nova Iorque' morre aos 27 anos

'How I Met Your Mother', em 2009. Ao longo da carreira participou em várias outras produções nomeadamente em 'American Dad' e 'Donas de Casa Desesperadas'.

O ator Austin Majors, que se tornou conhecido ainda em criança na série 'A Balada de Nova Iorque', morreu no último sábado, aos 27 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América.De acordo com o site TMZ, a causa da morte do ator poderá estar relacionada com a ingestão de uma quantidade fatal de fentanil. A autópsia foi feita esta segunda-feira e os resultados das análises toxicológicas deverão estar prontos nos próximos meses."[Austin] era um ser humano amável, artístico, brilhante, e bondoso. Tinha muito orgulho na sua carreira como ator" manifestou a família em comunicado à TMZ."Austin era o tipo de filho, irmão, neto, e sobrinho que nos deixava orgulhosos e vamos sentir muito a falta dele para sempre", refere ainda a nota.O ator, que se encontrava num centro de habitação para pessoas sem-abrigo, teve o último papel da carreira na série