Ator Bruno Candé lembrado em concerto solidário

No dia em que se assinala o primeiro aniversário do assassinato brutal do ator Bruno Candé, vítima de um ataque racista motivado, realiza-se, esta noite, pelas 21h30, um concerto solidário em direto, a partir das redes sociais do Festival Iminente. Dino D’Santiago, Tristany, Sam The Kid, Jacqueline Monteiro, G Fema, e o grupo de Batukadeiras Bandeirinha da Boba, acompanhadas do trompetista Ricardo Pinto, são os nomes que vão cantar em memória do artista. "O palco inclui retratos de algumas das vítimas de racismo como Alcindo Monteiro, Bruno Candé, Luís Giovani Rodrigues ou Cláudia Simões", informou a organização da iniciativa.O acórdão, com a decisão tomada pelos juízes do Tribunal de Loures a 28 de junho, que condenou Evaristo Marinho, o autor do assassinato, a 22 anos e nove meses de prisão efetiva, "forra o chão do palco, e será lido, em parte, pela rapper G Fema, por ocasião da sua atuação".A par da realização do espetáculo vai decorrer ainda uma venda de t-shirts de homenagem ao ator, cujo valor reverte na totalidade para os seus três filhos.Bruno Candé foi baleado por Evaristo Marinho a 25 de julho do ano passado, numa rua de Moscavide, no concelho de Loures. Dias antes, já havia sido ameaçado. "Tenho lá armas em casa do Ultramar e vou-te matar", terá dito antes do dia em que consumou o assassinato.Ao longo dos últimos meses têm sido criadas várias iniciativas em memória de Candé e outras solidárias pelos filhos do ator.