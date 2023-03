Ator Lance Reddick, da série "The Wire", encontrado morto

O ator norte-americano Lance Reddick foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira no seu estúdio na Califórnia, nos EUA. O artista tinha 60 anos.





Ao que o site TMZ conseguiu apurar, o interprete terá tido morte natural.Lance Reddick ficou conhecido por alguns papéis em séries na plataforma de streaming HBO, entre as quais a "The Wire", e pela participação no filme "John Wick", em que dava vida à personagem Charon.

O ator estava em digressão para a divulgação do novo filme da saga "John Wcik" e tinha uma entrevista marcada para a próxima semana com Kelly Clarkson.

Na quarta-feira, Lance Reddick publicou um vídeo nas redes sociais ao lado dos cães. Devido à data coincidir com a ante-estreia do quarto filme da franquia, os fãs ficaram a questionar os motivos pela ausência do ator.



O artista nasceu na cidade de Baltimore, no estado de Maryland, onde estudou música. Optou por envergar na indústria do cinema na década de 90 e começou a ganhar notoriedade no ramo com a participação em "Oz", uma série sobre o dia-a-dia num estabelecimento prisional.