Atores portugueses brilham no estrangeiro

A participação de atores portugueses em grandes produções internacionais de cinema e televisão é, cada vez mais, uma realidade e o próximo ano é prova disso mesmo. São vários os artistas lusos que prometem brilhar nos ecrãs um pouco por todo o Mundo.Joana Ribeiro é um dos nomes mais requisitados. A jovem atriz integra ‘Fátima’, uma produção luso-italiana realizada por Marco Pontecorvo.A estreia está marcada para maio e no elenco contam-se ainda os nomes de Lúcia Moniz, Joaquim de Almeida, Dinarte de Freitas, Joana Pais de Brito, Filipa Areosa, Alba Baptista e Catarina Mira. Harvey Keitel é a grande estrela internacional do filme. Joana Ribeiro poderá ser vista também em ‘Infinite’, um filme de Antoine Fuqua (realizador de ‘Dia de Treino’ e ‘Os Sete Magníficos’), com Mark Wahlberg. Além disso, Joana Ribeiro estará ainda na versão televisiva de ‘The Dark Tower’, uma produção da Amazon que será gravada na Croácia - é a namorada do protagonista, Roland Deschain. Na mesma série estará Ana Padrão, que interpretará a sua tia.Já Daniela Melchior termina em fevereiro as gravações do blockbuster da DC Comics ‘Suicide Squad 2’, no qual interpreta a vilã Ratcatcher. Contracena com Idris Elba, Viola Davis, Margot Robbie e John Cena.Alba Batista e Joaquim Almeida estão no elenco de ‘Warrior Nun’, uma das próximas séries da Netflix. Alba é a protagonista, Ava, e Joaquim de Almeida é o cardeal Duretti. Também na Netflix, Nuno Lopes e Paulo Pires vão participar na nova série do criador de ‘La Casa de Papel’, Álex Pina, passada em Ibiza.