Uma “rara masterclass em representação”. Foi com estas palavras elogiosas que a organização do ‘Lonely Wolf - Festival de Cinema de Londres’ justificou a atribuição do prémio de Melhor Atriz Principal à portuguesa Benedita Pereira pelo seu desempenho na curta-metragem ‘The End of the Line’. A organização do festival destacou ainda a capacidade da atriz em “captar todas as atenções através de Madeline”, a sua personagem no filme. Na mesma categoria, Benedita Pereira tinha a concorrência das nomeadas Silva Espigado, Sandra Zellweger, Danielle Kellermann e Jade Lorna Sullivan.









Realizada e escrita por Michael Lavers, ‘The End of the Line’ acompanha, ao longo de 13 minutos, o reencontro de duas pessoas que nunca conseguiram esquecer a relação amorosa que as ligou na adolescência. Trata-se de um drama amoroso a partir do qual se revelam segredos e arrependimentos de duas pessoas que, como quaisquer outras, não passaram incólumes pela ‘erosão’ do tempo. O filme ‘The End of the Line’ foi também o grande vencedora do evento na categoria de Melhor Curta-Metragem de Drama.

Nascida no Porto a 27 de julho de 1985, Benedita Pereira ganhou destaque na televisão na primeira edição da série juvenil ‘Morangos com Açúcar’ (2003). Em 2015, entrou na telenovela ‘Santa Bárbara’ como protagonista, e atualmente integra a peça ‘Comédia de Bastidores’, em exibição no Teatro S. João, no Porto.