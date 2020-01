Tarantino e Mendes passam a perna à Netflix nos Globos de Ouro

No cinema, muitas surpresas. Na televisão, várias confirmações. Mais do que um vencedor claro, a última gala dos Globos de Ouro, que decorreu no domingo, teve um grande derrotado: a plataforma de streaming Netflix, que era a mais nomeada, com 34 indicações, mas que recebeu apenas duas e viu filmes favoritos, como ‘O Irlandês’, de Martin Scorsese, saírem da 77ª gala de prémios de mãos a abanar.

Na sétima arte, houve duas obras que sobressaíram: na comédia/musical, ‘Era uma Vez em... Hollywood’ venceu os galardões de Melhor Filme, Argumento e Ator Secundário (Brad Pitt). Já no drama, a produção de guerra ‘1917’, que chega às salas portuguesas dia 23, venceu os Globos de Ouro de Filme e Realizador (Sam Mendes).

Ainda no drama, o prémio de Atriz foi para Renée Zellweger (‘Judy’) e o favorito Joaquin Phoenix venceu nos atores com ‘Joker’. Na comédia/musical, o Globo de Ouro foi, nas atrizes, para Awkwafina, com o drama chinês ‘A Despedida’, e, nos atores, para Taron Egerton pela forma como interpretou Elton John, no filme ‘Rocketman’.

Na televisão, a HBO também levou a melhor sobre a Netflix, ao vencer com ‘Chernobyl’, na categoria de Melhor Minissérie, e com ‘Succession’, na de Melhor Série de Drama. Já no género comédia/musical, o prémio principal foi para as mãos de outro serviço concorrente da Netflix, a Amazon Prime. Tudo graças à segunda temporada da série ‘Fleabag’.