Atriz Daisy Lúcidi morre vítima de Covid-19

Foi radialista, atriz e política. Ao longo da carreira, protagonizou alguns dos mais icónicos papéis no pequeno ecrã no Brasil, mas numa entrevista em 2012, aos 82 anos, já desabafava que não era tão aproveitada para televisão por causa dos diretores serem todos muito novos.Daisy Lúcidi, a atriz de origem portuguesa que recusava plásticas porque não fazia intenções de deixar este mundo "toda bonitinha" e que dizia que o "negócio do feminismo era coisa que não entrava na sua cabeça", morreu na madrugada desta quinta-feira, aos 90 anos, vítima de Covid-19.Daisy Lúcidi estava internada no Centro de Terapia Intensiva do Hospital São Lucas, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, desde o dia 25 de abril. A notícia foi confirmada pelo neto, Luiz Claudio Mendes. "Nesse momento de dor para tanta gente no Mundo e tão triste também para nossa família, nos confortamos em saber que ela teve uma vida plena e feliz, cheia de amor, vitórias e realizações, e que o seu legado sempre estará presente entre nós!", escreveu.Nascida no Rio de Janeiro a 10 de agosto de 1929, filha de Clarice Lopez e Quinto Lúcidi, pais de origem portuguesa e italiana, respetivamente, Daisy Lúcidi descobriu o talento para a interpretação acompanhando o pai nos ensaios de um curso de teatro amador. Estreou-se na televisão em 1960 numa minissérie na extinta TV Rio.Na rádio esteve 46 anos no ar com o programa ‘Alô Daisy’ que denunciava os problemas do quotidiano do Rio. Foi vereadora e deputada estadual durante 18 anos e casada durante 62 com o mesmo homem, a quem perdoou "algumas traições". O último grande papel foi o da vilã Valentina na novela ‘Passione’. Participou ainda em ‘Babilónia’ e ‘Paraíso Tropical’.

