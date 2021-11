Back to Back Festival: Mão Morta sublimes no Lisboa ao Vivo

Saudades, saudades do regresso aos espetáculos do rock mais alternativo, nesta primeira edição do Back to Back Festival, dividido por Lisboa, na sexta-feira, e Porto, este sábado.

O cartaz prometia, com Mão Morta e Bizarra Locomotiva como protagonistas, secundados pelos Process of Guilt e Quartet of Woah.

E foram estes últimos a abrirem as hostilidades com um concerto de puro rock n’ roll na nova sala do Lisboa ao Vivo.

Um ótimo aquecimento a preparar a entrada em palco dos Process of Guilt, apontados como um dos representantes da nova força motriz do rock industrial e ‘doom metal’ nacional.

O quarteto descarregou adrenalina e ferocidade quanto baste para o público que já quase enchia a sala.

Entrada em cena dos Bizarra Locomotiva para, em pouco mais de uma hora, mostrarem um rock industrial que mantém ritmos avassaladores

O novo trabalho ‘Fenótipvs’ era o principal foco de interesse mas o grupo preferiu antes fazer uma revisão da discografia, destacando temas como ‘Druídas’ ou ‘Gatos do Asfalto’.

E eis que chegou a hora dos Mão Morta, a comprovarem porque continuam a ser um dos projetos mais sólidos do rock português.

O último disco ‘No Fim Era o Frio’ mantém-se como a figura principal, mas não faltaram clássicos como ‘Anarquista Duval’, ‘Bófia’ ou ‘Sitiados’.

Ambiente intenso, como só o grupo de Braga consegue mostrar, com Adolfo Luxúria Canibal a dar por finda a noite arrojado no palco, que já nem sequer é inédito nas suas atuações.

O Back to Back Festival fecha esta sexta-feira no Hard Club do Porto, com o mesmo horário e alinhamento de bandas.

- 19h30: The Quartet of Woah;

- 20h15: Process of Guilt;

- 21h10: Bizarra Locomotiva;

- 22h40: Mão Morta.

As portas do recinto abrem às 18h30 e os bilhetes, a 20 euros, estão à venda nos locais habituais.

Conforme o plano de prevenção e contingência da Covid-19 nas duas salas, os portadores de bilhete válido terão de apresentar certificado digital da União europeia, comprovativo da realização de teste para o despiste da infecção por SARS-CoV-2; ou certificado de recuperação.

O uso de máscara, embora não seja obrigatório, é recomendado sempre que não seja possível manter o distanciamento físico.