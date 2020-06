Bailarina portuguesa conquista segundo lugar em competição mundial

Ana Margarida Costeira, jovem bailarina portuguesa de 14 anos, tornou-se vice-campeão na competição online 'Just Dance', organizado em Nova Iorque, e que este ano devido à pandemia decorreu através do Youtube.A competição reuniu bailarinos de todos os cantos do mundo, que se dedicavam há mais d eum mês a apresentar coreografias diferentes para todas as fases de apuramento.A jovem era a única portuguesa entre os participantes que chegaram à final. Natural de Braga, Ana Margarida frequenta a Ent’Artes – Escola de Dança de Braga, que a parabenizou através das redes sociais.