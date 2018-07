Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bailarinos portugueses arrasam em Barcelona

Conservatório Annarella Sanchéz, de Leiria, esteve em peso no Dance World Cup 2018.

Por Catarina Figueiredo | 01:30

O Conservatório Internacional de Dança Annarella Sanchéz, em Leiria, conquistou mais de 30 medalhas de ouro, prata e bronze na final do Dance World Cup 2018, uma das maiores competições de dança de todo o Mundo, e que este ano ocorreu em Sitges, uma cidade na província de Barcelona.



Margarita Fernandes, bailarina de Leiria com 13 anos, arrecadou seis medalhas de ouro e três de prata em várias categorias. "Esta foi a terceira vez que participei e que ganhei prémios. É sempre uma nova experiência porque temos contacto com outros países. É muito bom", explicou ao CM a jovem artista, que já dança desde os dois anos.



António Casalinho, 15 anos, conhecido do grande público pela sua participação no concurso da RTP ‘Got Talent’, voltou para Portugal como embaixador do Dance World Cup. "É uma grande honra para mim", disse ao CM, acabado de chegar de Espanha com várias medalhas "no bolso".



Carolina Costa, natural de Braga, viu cinco das seis coreografias nas quais participou serem premiadas, quatro delas com ouro.



"Foi uma menina que se mudou para o conservatório há pouco tempo e que ainda assim conseguiu aprender as coreografias", explicou Annarella Sanchéz, orgulhosa da prestação dos seus alunos na competição mundial.



PORMENORES

Braga acolhe competição

A cidade de Braga vai acolher o Dance World Cup 2019, num evento que irá juntar cerca de 6500 crianças e jovens de 48 países, no mês de junho.



Vencedor do ‘Got Talent’

António Casalinho, nomeado embaixador do Dance World Cup, tornou-se popular ao vencer a edição de 2017 do concurso da RTP ‘Got Talent’.



Portugal em peso na final

O Conservatório Internacional de Dança Annarella Sanchéz levou, no total, dez coreografias à final do Dance World Cup, que juntou várias nacionalidades.