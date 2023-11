Bandas dos "Morangos com Açúcar" D'ZRT, 4 Taste e Just Girls em concerto em junho em Oeiras

As três bandas saídas da série de televisão "Morangos com Açúcar" -- D'ZRT, 4 Taste e Just Girls -- vão juntar-se em palco, em junho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, anunciou esta quinta-feira a promotora Everything is New.

"O reencontro das três bandas, que surgiram ao longo das temporadas da série 'Morangos com Açúcar já há muito esperado pelos fãs, foi um dos pedidos que mais ecoaram durante este ano e que se vai tornar realidade a 8 de junho de 2024 no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras", lê-se num comunicado hoje divulgado.

A série juvenil "Morangos com Açúcar" esteve em exibição na TVI entre 2003 e 2012, e foi este ano retomada, numa versão atualizada, com novo elenco e novas histórias, tendo como cenário o mesmo Colégio da Barra. A nova versão é exibida semanalmente na TVI e está também disponível na plataforma de 'streaming' Amazon Prime.

Pelos "Morangos com Açúcar" passaram atores e atrizes como Cláudia Vieira, Benedita Pereira, Pedro Teixeira, Filomena Cautela, João Catarré, Ana Guiomar, Mariana Monteiro, Diogo Amaral, Lourenço Ortigão e Sara Matos.

As três bandas que agora se juntam em palco eram formadas por alunos do Colégio da Barra, onde se desenrolava a história da série ao longo das várias temporadas.

A primeira banda a surgir foram os D'ZRT, cujo nome surgiu das iniciais das personagens dos quatro membros: David (Angélico Vieira, que morreu em 2011), Zé Milho (Vítor Fonseca), Ruca (Edmundo Vieira) e Tópê (Paulo Vintém).

O grupo separou-se em 2008, após editar dois álbuns de originais, "D'ZRT" e "Original", voltando os membros a juntar-se um ano depois para o lançamento do trabalho "D'ZRT Project". Este ano, regressaram aos palcos "numa digressa~o que levou mais de 120 mil pessoas a 12 salas lotadas por todo o país".

"Tal como os D'ZRT, que marcaram o ano de 2023 com o seu regresso aos palcos com a 'Encore Tour' após uma ausência de 12 anos, tanto os 4 Taste e as Just Girls marcam esta 'Reunia~o Morangos com Açúcar', com o seu retorno aos palcos", refere a Everything is New.

Os 4 Taste, responsáveis por temas como "Sempre que te vejo" e "Só tu podes alcançar", são Luke D'Ec¸a, Ne´lson Patra~o, David Gama e Francisco Borges.

As Just Girls, que cantam temas como "Bye Bye Vou-me Divertir" e "A Vida te Espera", integram Diana Monteiro, Ana Maria Velez, Helga Posser e Kiara Timas.

Os bilhetes para o espetáculo "Morangos com Açúcar: A Reunião" já estão à venda, com um custo entre os 12 e os 35 euros.