D'ZRT anunciam concerto para relembrar o passado: "E vocês? Querem voltar?"

A boysband portuguesa que deliciou miúdos e graúdos deixou os palcos em 2007, mas dois anos depois lança ainda o álbum "Project". Em 2011, Angélico Vieira morre na sequência de um acidente de viação na A1 com apenas 28 anos.



O nosso coração está aberto! E vocês? Querem voltar?"A boysband portuguesa que deliciou miúdos e graúdos deixou os palcos em 2007, mas dois anos depois lança ainda o álbum "Project". Em 2011, Angélico Vieira morre na sequência de um acidente de viação na A1 com apenas 28 anos.

A banda portuguesa que ficou famosa com a sério 'Morangos com Açucar' acaba de anunciar um concerto 15 anos depois de terem deixado os palcos. Os D'ZRT recorreram ao Instagram para avisar os fãs de que vão atuar no Altice Arena no dia 29 de abril de 2023 e deixam a mensagem "