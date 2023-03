Bárbara Tinoco vai atuar na Altice Arena em 2024

A cantora Bárbara Tinoco anunciou, esta quinta-feira, que vai atuar na Altice Arena, em Lisboa, a 12 de outubro de 2024.



Bárbara Tinoco surpreendeu os seus seguidores com a grande conquista profissional: "A razão porque não existe segunda data do Campo Pequeno! Os bilhetes já estão disponíveis!!!!", escreveu.





Os ingressos para o espetáculo naquela que é considerada a maior sala de espetáculos nacional já se encontram disponíveis. Os preços variam entre os 17 e os 80 euros.Além disso, a jovem artista portuguesa também revelou na rede social a data de edição do segundo álbum de originais, "Bichinho", que será apresentado aos fãs já no dia 21 de abril.

Bárbara Tinoco ficou conhecida pela sua participação no programa de talentos The Voice Portugal, em 2018. No ano de 2020, conquistou o 2.º lugar no Festival RTP da Canção e, em 2021, a artista levou para casa o Globo de Ouro para Melhor Intérprete.