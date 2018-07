Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Beatles inspiram livros infantis

Histórias estarão disponíveis a partir de janeiro de 2019.

Por Lusa | 15:15

As letras de músicas de John Lennon e Paul McCartney vão ser inspiração para livros infantis, que estarão disponíveis a partir de janeiro de 2019, avança a Associated Press.



A editora "Simon & Schuster Children's" anunciou esta quinta-feira o lançamento de livros infantis com origem nas letras dos "The Beatles".



O primeiro livro irá para as livrarias em janeiro e a série de livros vai começar com "All You Need Is Love", com ilustrações de Marc Rosenthal. A data do lançamento do segundo livro só será revelada mais tarde.



Os livros vão ser lançados através de um acordo de direitos realizado entre a editora "Sony/ATV Music" e a "Sony/ATV's Global Licensing Agent, Epic Rights".



Estes não são os primeiros livros tendo como inspiração as letras da histórica banda inglesa. Ringo Starr já tinha colaborado com o ilustrador Ben Cort para uma adaptação de "Octupus's Garden", em 2014.