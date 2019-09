Billie Eilish está de regresso a Portugal: a cantora norte-americana vai atuar no dia 10 de julho no festival NOS Alive, que decorre no Passeio Marítimo de Algés.O concerto está inserido na digressão mundial 'Where do we go?".A artista junta-se assim a outros nomes já confirmados para o festival, como Da Weasel (11 de julho) e Taylor Swift (9 de julho).Recorde-se que a cantora esteve recentemente em Portugal para um concerto com lotação esgotada no Altice Arena.