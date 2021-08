Brasil chora morte do eterno galã das novelas

Morreu um dos maiores galãs das novelas brasileiras. Tarcísio Meira tinha 85 anos e não resistiu à Covid-19. O ator estava internado há uma semana no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.









A sua esposa, a atriz Glória Menezes, de 86 anos, também está infetada com o vírus e encontra-se hospitalizada nessa mesma unidade hospitalar, a receber oxigénio. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, a atriz está a “recuperar bem”.





Leia também Tarcísio Meira, galã de novelas brasileiras, morre vítima de Covid-19 Tarcísio Meira e Glória Menezes tinham a vacinação completa contra a Covid-19 desde março. O ator estava nos cuidados intensivos, ligado a uma máquina de diálise, por complicações nos rins provocadas pela infeção.

Considerado um dos maiores atores da televisão brasileira, Tarcísio Meira protagonizou, ao lado da mulher, a primeira telenovela diária do Brasil, ‘2-5499 — Ocupado’, em 1963.





Em 1968, inaugurou o horário nobre da TV Globo com ‘Sangue e Areia’. Ao longo da sua carreira, Tarcísio Meira participou em mais de 60 produções, entre novelas, minisséries e telefilmes. Entre os mais conhecidos, contam-se ‘Irmãos Coragem’ (1970), ‘Cavalo de Aço’ (1973), ‘O Semideus’ (1973), ‘Guerra dos Sexos’ (1983), ‘O Tempo e o Vento’ (1985), ‘Desejo’ (1990), ‘Rei do Gado’ (1996), ‘Torre de Babel’ (1998), ‘Hilda Furacão’ (1998), ‘O Beijo do Vampiro’ (2002), ‘Senhora do Destino’ (2004) ou ‘Páginas da Vida’ (2006). Muitos dos seus trabalhos foram exibidos em Portugal, onde era igualmente uma figura muito acarinhada pelo público. Tarcísio Meira e Glória Menezes estavam casados há quase 60 anos e eram pais do ator Tarcísio Filho, de 58.