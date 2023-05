Brasil despede-se de Rita Lee num planetário dentro do parque que a cantora adorava

Centenas de admiradores despedem-se esta quarta-feira da rainha do rock brasileiro, Rita Lee, que morreu na noite de segunda-feira, aos 75 anos, em consequência de um cancro no pulmão, enquanto cantavam seus sucessos e carregavam seus discos.

O velório começou às 10h00 locais (14h00 em Lisboa) no seu lugar preferido de São Paulo, o planetário do Parque do Ibirapuera, sua "Floresta Encantada", onde seus admiradores cumprem uma profecia que a cantora escreveu sobre sua morte: "Os fãs vão levantar as capas dos meus discos e cantar 'Ovelha Negra' [música muito popular]".

Rita Lee nasceu e viveu grande parte da sua vida bem perto desse oásis verde que contrasta com o tom cinza da maior cidade do Brasil.