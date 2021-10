Bryan Adams regressa a Portugal no próximo ano para dois concertos

Bryan Adams regressa a Portugal em 2022 para dois concertos no norte e centro o país, divulgou esta terça-feira a editora Ritmos e Blues.

O lendário músico canadiano vai subir ao palco do Pavilhão Multiusos de Gondomar no dia 29 de janeiro e ao palco do Altice Arena, em Lisboa, a 30 de janeiro.

Os bilhetes vão ser colocados à venda esta quinta-feira, sendo possível adquiri-los no site da Blueticket.

Os concertos fazem parte do novo albúm ‘So happy it hurts’, que tem lançamento marcado para o dia 11 de março.

'So Happy It Hurts' é também o nome do primeiro single que pode ser ouvido no vídeo em baixo