Cala-se voz irónica da américa atual

O judaísmo e a obsessão masculina com o sexo são dois temas fundamentais da obra do escritor.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Escrevia obsessivamente sobre judeus e sobre sexo, com uma profundidade surpreendente e uma autenticidade que desconcertava. Philip Roth, um dos grandes escritores do nosso tempo, morreu aos 85 anos, na madrugada desta quarta-feira, de insuficiência cardíaca, num hospital de Nova Iorque (EUA). Tinha deixado de escrever em 2010, depois de publicar ‘Némesis’, e em 2012 surpreendeu o mundo literário ao dizer que não regressaria à escrita.



O eterno candidato ao Nobel nasceu em Newark, Nova Jérsia, em 1933 e estreou-se nas letras com 26 anos com a recolha de contos ‘Goodbye, Columbus’, que lhe valeu o National Book Award para Ficção. A publicação do polémico ‘O Complexo de Portnoy’, em 1969, em que descreve atos de cariz sexual (incluindo masturbação) tornou-o famoso e valeu-lhe dissabores: livro foi banido de várias bibliotecas e a sua venda interditada na Austrália.



Mas nem só de sexo escreveu Roth: em ‘A Conspiração Contra a América’, por exemplo, imaginou o que teria acontecido caso o aviador Charles Lindberg, simpatizante de Hitler, tivesse chegado a presidente dos Estados Unidos...



Ao longo da carreira, Roth publicou mais de 30 livros, colecionou todos os prémios que importavam (exceto o Nobel, juntando-se a Marcel Proust, Franz Kafka, Jorge Luis Borges ou Virginia Woolf) e, na vida privada, foi casado duas vezes, a última com a atriz britânica Claire Bloom, que o arrasou nas suas memórias.



Oito títulos do autor foram adaptados ao cinema e à televisão e, em Portugal, a sua obra está publicada pela Dom Quixote, que ainda este ano lançará ‘Operação Shylock’, de 1993.