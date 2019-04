Artista cantou e encantou no evento de música norte-americano.

Uma atuação, no mínimo, surpreendente. O cantor Jaden Smith "levantou voo" em cima de um Tesla Model X durante a sua atuação no Festival de Música Coachella 2019, em Indio, Califórnia, nos Estados Unidos, surpreendendo tudo e todos, no passado sábado.Para grande admiração de todas as pessoas que estavam a assistir ao espetáculo, o SUV elétrico ficou suspenso no ar, com o cantor no seu interior - e em cima do automóvel - a fazer a sua performance.