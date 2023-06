Cantor Shawn Mendes criticado por usar foto de poeira em Nova Iorque para promover música

O cantor canadiano com pai português Shawn Mendes foi criticado nas redes sociais por usar uma fotografia que mostra o World Trade Center, em Nova Iorque, coberto de poeira. O país natal do cantor enfrenta uma das mais intensas vagas de incêndios dos últimos anos.O "timing" não tem sido elogiado pelos fãs do cantor. Os fogos florestais no Canadá já fizeram cerca de 13.500 desalojados.Nas redes sociais, fãs do canadiano, citados pelo The Independent consideraram a escolha da fotografia "tonta" e "ignorante". "A voz é maravilhosa, mas acho que deviam alterar a capa do álbum", lê-se nos comentários da publicação do cantor.As imagens das cidades da costa Leste dos EUA, como Washington ou Nova Iorque, cobertas de fumo foram amplamente divulgadas pela internet.A música, que foi lançada esta sexta-feira, chama-se "What The Hell Are We Dying for?" (Algo como "Por que raio estamos nós a morrer?", em português).Os lucros que o cantor conseguir com a música serão doados à cruz vermelha canadiana.Nova Iorque é, neste momento, segundo o The Independent, a grande cidade mais poluída do mundo. Os habitantes da cidade norte-americana foram aconselhados a ficar em casa ou a usar máscara.