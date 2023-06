Nova Iorque e Washington como nunca antes vistas: Fumo dos incêndios no Canadá cobre leste dos EUA

Os incêndios florestais no Canadá geraram uma névoa de fumo amarelado que tem pairado, nos últimos dois dias, sobre grande parte da costa leste dos Estados Unidos da América (EUA). Estas nuvens de fumo põem em causa o bem-estar da população, dificultando a respiração e perturbando as viagens aéreas de milhões de pessoas pelo segundo dia.O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, citado pela Reuters, prolongou os alertas para a qualidade do ar, pelo segundo dia, para a costa lesta, desde Nova Inglaterra até ao estado da Carolina do Sul, assim como para as zonas centro-oeste, como os estados de Ohio, Indiana e Michigan.Os habitantes de cidades como Nova Iorque e Washington foram aconselhados a permanecer dentro de casa. Segundo a Reuters, estes residentes colocaram máscaras e procuraram a aquisição de purificadores de ar, de modo a protegerem-se do fumo.As nuvens de fumo e a visibilidade reduzida levaram as autoridades a suspender os voos que chegavam ao aeroporto LaGuardia, em Nova Iorque, vindos do nordeste, da região do Médio Atlântico e de Ohio, pelo segundo dia seguido, na manhã desta quinta-feira."É provável que este problema continue ou se agrave até sexta-feira", disse a presidente da Câmara de Washington, Muriel Bowser, num tweet. "Pedimos aos residentes e visitantes que sigam as precauções relacionadas com o alerta de qualidade do ar 'Code Purple'".O fumo passou a fronteira dos Estados Unidos oriundo do Canadá, onde centenas de incêndios florestais dizimaram mais de 3.8 milhões de hectares e obrigaram 120 mil pessoas a abandonar as suas casas.Na passada quarta-feira, escolas de várias cidades e vilas cancelaram as atividades ao ar livre. Algumas lojas encerraram portas mais cedo e as principais ligas desportivas adiaram os jogos.Portugal mostrou-se solidário com o Canadá e anunciou, esta quinta-feira, o envio de cerca de 100 elementos da Proteção Civil para ajudar a combater os fogos.