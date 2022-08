Cantora Luedji Luna ao CM: "Portugal carece de leis que salvaguardem as pessoas negras"

Cantora e compositora brasileira, feminista assumida, ativista que denuncia os preconceitos raciais e o empoderamento da mulher, sobretudo da mulher negra, atua esta quinta-feira no B.Leza, em Lisboa, e sexta-feira no Hard Club, no Porto. Os dois concertos fazem parte da digressão europeia de apresentação do álbum 'Bom Mesmo é Estar debaixo d'Água'.

A Luedji termina em Portugal a sua digressão europeia deste ano. Para quem não a conhece, como é um show da Luedji?

É um show intimista, e ao mesmo tempo intenso. Faz dançar, pensar e sentir ao mesmo tempo.

Como é a sua relação com Portugal? O que conhece do nosso país?

É a minha segunda vez em Portugal. Já cantei em Lisboa, Porto, e Ilha da Madeira. Conheço toda a sua história! Todo brasileiro conhece.

A sua música está cheia de simbolismos e mensagens sociais. O que mais a incomoda atualmente no mundo contemporâneo?

Racismo. Um câncer na sociedade brasileira e mundial.

Sente que enquanto artista tem o dever de agitar consciências?

Não. Não tenho o dever, mas o faço porque sou uma artista consciente.

É sabido que sofreu algumas manifestações de racismo na infância. De que forma é que isso moldou a sua personalidade individual e artística?

O racismo atravessa minha existência, mas não me molda, não me fundamenta. As subjetividades pretas estão para além do racismo.

Recentemente o ator Bruno Gagliasso e a mulher estiveram envolvidos num episódio de racismo em Portugal por causa dos filhos. Infelizmente episódios destes multiplicam-se diariamente pelo mundo. O que é urgente fazer e como se resolve este problema que é cultural e que está profundamente enraizado?

O estado precisa garantir a dignidade de todos os indivíduos. Portugal carece de leis que protejam e salvaguardem os direitos de pessoas negras, que vivem aqui nesse país, construíram e ainda constroem riquezas materiais e imateriais nessa terra. Falta punição efetiva para esses atos.

Outra das suas grandes lutas é o empoderamento feminino. A verdade é que as mulheres são mais sensíveis e justas do que nós homens, O que falta para as mulheres tomarem

Eu não sei se as mulheres são mais sensíveis e justas, eu sei que elas são humanas, o que o feminismo quer é garantir a humanidade de todas as mulheres.