Capitão Fausto e Slow J lideram corrida aos prémios PLAY

A banda Capitão Fausto e o rapper Slow J, com três nomeações cada, lideram a corrida aos PLAY - Prémios da Música Portuguesa.A formação liderada por Tomás Wallenstein está nomeada nas categorias de melhor grupo, álbum e canção do ano. Já Slow J concorre aos prémios de melhor artista masculino, álbum e canção. Entre os nomeados encontram-se artistas tão diversos como Expensive Soul, Bárbara Tinoco, Salvador Sobral, Ana Bacalhau, Murta ou Blaya (ver lista de nomeados ao lado).Camané & Mário Laginha (‘Aqui Está-se Sossegado’), Ricardo Ribeiro (‘Respeitosa Mente’), Aldina Duarte (‘Roubados’) e Pedro Moutinho (‘Um Fado ao Contrário’) concorrem ao prémio de melhor álbum de fado, enquanto que António Zambujo (‘Catavento da Sé’), Branko, Sango, Cosima, ProfJam (‘Hear from You’), Lena D'Água (‘Grande Festa’) e The Gift (‘Verão’) disputam a categoria de melhor videoclip.Para o Prémio Lusofonia estão nomeados Giulia Be, Tainá, Silva & Ludmilla e Anitta & Kevinho. Ainda não foram revelados os escolhidos nas categorias de melhor álbum jazz e de álbum de música clássica/erudita.Os vencedores são anunciados numa a 25 de março, durante uma gala no Coliseu de Lisboa, transmitida na RTP.