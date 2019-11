Carlos do Carmo condecorado na noite do adeus

"Se deixaste de ser minha/ Não deixei de ser quem era/Por morrer uma andorinha/ Não acaba a primavera". Foi com um dos fados mais conhecidos da carreira, cantado sem amplificação sonora, apenas com o trinar das guitarras de fundo, com o poder da sua voz e com a cumplicidade de uma sala em silêncio, que Carlos do Carmo fechou sábado, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, o seu último concerto.Durante as duas horas em palco, o "charmoso", como ficou conhecido no meio, agradeceu várias vezes a dedicação do público. Reiterou o amor à mulher, filhos e netos, lembrou trovas antigas, saudades loucas de quem já cá não está: da mãe, do grande amigo Ary dos Santos e de Bernardo Sassetti, por exemplo, pôs as cantigas a bailar de boca em boca num coliseu lotado, e despediu-se emocionado da cidade que o viu nascer para o fado. Pelo meio brincou várias vezes com Mário Centeno (presente num dos camarotes) e meteu-se com o médico que estava na assistência ao dar uns passinhos de dança. "Dr. Pedro olhe bem para isto!".Já quase no final, Carlos do Carmo, que teve Marcelo Rebelo de Sousa entre os convidados de honra, recebeu em palco a presença do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (dele recebeu a chave da cidade), e do primeiro-ministro, António Costa, que lhe entregou a medalha de mérito cultural. "Esta medalha é pela confiança que temos no muito que continuará a fazer pela música e pela cultura".