Carlos do Carmo: "Estou preparado para morrer"

- Não! Não vejo as coisas dessa forma...- Tudo tem o seu limite. Desde os 50 anos tive problemas de saúde gravíssimos e estive às portas da morte três vezes. Sobrevivi e ainda bem, porque gosto de viver, mas não posso mais abusar do físico.- Os médicos disseram-me que corria o risco de um dia estar tranquilamente em cima de um palco, ter um ataque de coração e cair para o lado.- [risos] Lembro-me que quando um deles me disse isso respondi-lhe: ‘Epá não me diga?! Isso era uma morte gloriosa!’ Só que depois há outra parte que não menosprezo, que é a questão da decadência. Não queria deixar uma imagem decadente, estragar o que fiz. Nada o justificava. Era dar uma tristeza enorme a um público que me tem dado tanto amor. Não o posso trair.- Não sou de chorar em palco, mas tem sido muito difícil aguentar. Houve momentos no Porto e em Braga muito complicados. O meu neto mais novo, depois do espetáculo no Porto, deu-me o braço e perguntou: ‘O avô deu conta do que se passou aqui? O Coliseu explodiu’.- [risos] Como diria o outro: nem às paredes confesso...- Tenho muito orgulho na vida que tive: fui um tipo sortudo, com uma família extraordinária e uma mulher do outro mundo. E tive uma carreira bem-sucedida, cá dentro e lá fora. Mas aos 80 anos estou um bocadinho desgastado. Depois de ter estado três vezes à porta, estou agora preparado para morrer a qualquer momento.- Vai ter poemas de Herberto Helder, que nunca foi cantado em fado, Jorge Palma ou Vasco Graça Moura. São apenas alguns dos onze que vou cantar.Carlos do Carmo nasceu em Lisboa a 21 de dezembro de 1939. No início dos anos 60, começoua atuar para os amigos e clientes d’O Faia até que, em 1964, abraçou definitivamente a carreira artística, tornando-se numa das vozes mais importantes do fado. Despede-se hoje dos palcos na cidade que o viu nascer.