Carlos Marín, cantor dos II Divo, morre aos 53 anos

O cantor espanhol Carlos Marín morreu este domingo aos 53 anos.

O programa da TVE ‘Corazón Corazón’ tinha avançado que o motivo da internação seria Covid-19, apesar de o artista estar vacinado.

A estrela da banda Il Divo foi levada de urgência para o Manchester Royal Infirmary, em Inglaterra, recentemente, onde estava em coma induzido na unidade de cuidados intensivos.

Os companheiros de banda, Urs Bühler, David Miller e Sébastien Izambard, confirmaram a morte do barítono no Twitter na manhã deste domingo:

"É com o coração pesado que informamos que o nosso amigo e parceiro Carlos Marín faleceu", escreveram.



It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6