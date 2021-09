Carro de Tom Cruise roubado juntamente com cópia rara do guião do filme ainda por estrear "Top Gun: Maverick"

O BMW X7 de Tom Cruise, avaliado em 100 mil euros, foi roubado na semana passada à porta do The Grand Hotel, em Inglaterra, onde o ator tem ficado hospedado enquanto grava o filme "Missão Impossível 7".

Os ladrões levaram dezenas de malas, mas de acordo com o jornal The Sun roubaram também algo muito importante: uma cópia rara do guião do filme ainda por estrear "Top Gun: Maverick".





Os bandidos intercetaram o sinal usado pela chave de ignição do carro e, embora a viatura tenha sido recuperada pouco tempo depois, tudo o que se encontrava lá dentro continua ainda sem ter aparecido.

O Daily Mirror revela que os realizadores do novo filme de "Top Gun" encontram-se bastante preocupados com a possibilidade de os ladrões tornarem o guião público.

Depois de terem adiado diversas vezes a estreia por causa da pandemia de Covid-19, os produtores de "Top Gun: Maverick" consideram que seria "devastador" ver todo o trabalho que tiveram ser tornado público antes de o filme ir para os cinemas no dia 27 de maio de 2022, nos EUA.

O jornal The Sun refere ainda que o ator de 59 anos se encontra "furioso" com o furto, que representa um prejuízo de milhares de euros. A polícia inglesa continua a investigar.