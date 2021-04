Uma verdadeira produção cinematográfica e não tanto um programa de televisão. Foi assim que os responsáveis pela edição deste ano dos Óscares definiram a cerimónia desta noite, que chegou a estar ensombrada pela possibilidade de ser feita por zoom.





Apesar da pandemia e dos muitos cenários negros traçados, aa partir do Dolby Theatre, em Los Angeles. O produtor Soderbergh já disse que o espetáculo será “inspirador e esperançoso” para “nos tirar desta sensação de que estamos presos em casa”. Ainda assim, a festa contará com muito menos gente do que é habitual, numa audiência máxima de 170 pessoas em esquema rotativo (habitualmente a cerimónia reúne 3400 pessoas).