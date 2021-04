Cerimónia dos Óscares decorre em várias cidades devido à pandemia

Pela primeira vez na sua história, a cerimónia desde ano dos Óscares, a 25 de abril, vai decorrer em várias cidades do Mundo em simultâneo. Para além de Los Angeles, também Paris e Londres deverão receber parte da cerimónia, não estando completamente excluída a inclusão de outras cidades do Mundo. Em causa estão as restrições às viagens por causa da pandemia e as quarentenas obrigatórias que colocariam em risco a presença de muitos nomeados, alguns deles a viver na Europa.O plano inicial dos organizadores dos Óscares era realizar a cerimónia, como sempre, no Dolby Theatre, em Los Angeles (uma carta enviada aos nomeados a 18 de março falava mesmo num espetáculo "íntimo, em pessoa"), mas a verdade é que a Academia começou a receber queixas de vários estúdios e agentes por não existir a opção, por exemplo, do Zoom para os atores que não comparecessem por não se sentirem seguros ou por não poderem viajar, já que muitos países Europeus estão em diferentes fases de confinamento e com restrições a saídas para o estrangeiro.Esta confusão em torno da cerimónia surge num ano em que os Óscares correm o risco de ser os mais desinteressantes de sempre. É que segundo uma sondagem realizada pela revista ‘Variety’, por causa do encerramento das salas de cinema durante o ano de 2020, muito poucos são aqueles que viram ou ouviram falar nos oito filmes que estão na corrida à estatueta dourada. O mais conhecido é ‘Judas e o Messias Negro’.