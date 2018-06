Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chega aos cinemas a história da mulher que venceu o furacão

‘À Deriva’ inspira-se no caso verídico de um casal que enfrentou uma situação de vida ou morte.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Chega esta quinta-feira às salas de cinema o filme que conta a história de Tami Ashcraft e Richard Sharp, casal de noivos apanhado por um dos furacões mais fortes registados na História, em setembro de 1983.



‘À Deriva’, que conta (quase) tudo sobre esta aventura extraordinária, baseia-se no livro que Tami Ashcraft escreveu alguns anos depois dos acontecimentos, como forma de ultrapassar, de vez, o stress pós-traumático que a experiência lhe deixou.



Dirigido pelo islandês Baltasar Kormákur (que rodou os violentos ‘Contrabando’ e ‘Dois Tiros’), o filme vive muito das arrepiantes cenas de tempestade – suficientemente fortes para desmotivar qualquer aspirante a marinheiro a embarcar – mas também da montanha russa de emoções que obriga os atores a atravessar... e os espectadores com eles.



A interpretação de Shailene Woodley, no papel de Tami, sobretudo, tem sido fortemente elogiada. Ela está constantemente no ecrã, ao contrário do colega, Sam Claflin, que desaparece no meio da tempestade para voltar a aparecer, como por milagre, só com alguns cortes.



Na vida real, as coisas passaram-se de outra forma: Sharp não sobreviveu ao furacão. Mas pelo menos no cinema esta história tem um final feliz.



Outras estreias

Isabelle Huppert de volta

‘Eva’ é o nome do filme dramático que devolve ao grande ecrã a presença de Isabelle Huppert. Aqui, a atriz francesa dá corpo a uma prostituta de luxo que estimula a imaginação de um escritor, ao ponto de o obcecar. Realiza Benoît Jacquot.



Toni Collette faz terror

‘Hereditário’ é o filme de terror que também chega esta quinta-feira às salas nacionais, e traz Toni Collette no papel de uma mulher a braços com uma espécie de maldição. A mãe era uma mulher complicada e a família esconde segredos terríveis, que vão começar a fazer estragos.