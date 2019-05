Chico Buarque “muito feliz” com Prémio Camões

Chico Buarque não se alongou: numa nota curta enviada pelo seu agente à comunicação social, limitou-se a dizer que está "muito feliz e honrado por seguir os passos de Raduan Nassar", o seu compatriota distinguido com o Prémio Camões em 2016.O músico e escritor brasileiro, de 74 anos, foi anunciado na terça-feira como vencedor do galardão instituído por Portugal e pelo Brasil em 1988 com o objetivo de distinguir um autor "cuja obra contribua para a projeção e reconhecimento do património literário e cultural da língua comum".Um prémio que vai na sua 31ª edição e que tem o valor pecuniário de cem mil euros.As reações à atribuição do prémio "por unanimidade" a Chico Buarque não se fizeram esperar.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa; o primeiro-ministro, António Costa; e a ministra da Cultura, Graça Fonseca, foram algumas das personalidades que em Portugal deram os parabéns ao músico que é também conhecido no mundo como escritor e tem vários prémios literários no currículo."Premiar Chico Buarque só pode ser unânime", comentou o chefe de Estado.A primeira edição do Prémio Camões aconteceu em 1989 e distinguiu o escritor português Miguel Torga (1907-1995).Portugal e Brasil lideram lista de distinguidos, com 13 prémios cada. Angola, Moçambique e Cabo Verde têm dois cada.Na história deste prémio há uma recusa: o luso-angolano Luandino Vieira não aceitou o galardão, em 2006.