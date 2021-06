Os dados do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) são reveladores da crise que atravessa o cinema: entre janeiro e maio, apenas 386 518 pessoas frequentaram as salas de cinema em Portugal, o que representa uma quebra de cerca de 85% face ao mesmo período de 2020 (2,5 milhões de espectadores).Como consequência, também as receitas de bilheteira foram fortemente afetadas pelo confinamento. Com as salas fechadas entre 15 de janeiro e 18 e abril, a receita ...