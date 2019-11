Cinemas nacionais em guerra com a Netflix

Custou perto de 145 milhões de euros, tem três horas e meia e é considerado uma obra-prima de Martin Scorsese. Contudo, ‘O Irlandês’, que junta no elenco Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino, não poderá ser desfrutado no ecrã gigante de uma sala de cinema.O filme da Netflix só está disponível para os assinantes da plataforma de streaming (em Portugal existem cerca de 1,5 milhões de subscritores deste tipo de serviços, com a gigante norte-americana à cabeça), o que está a revoltar exibidores e distribuidores nacionais, que recusaram as condições impostas pela produtora."Fomos convidados [pela Netflix] para distribuir o filme, mas declinámos porque não concordamos com a não existência de janelas de exibição [exclusivas] ou de janelas de exibição de uma semana", afirma aoGil Santos, administrador da Pris Audiovisuais, para quem a chamada ‘janela’ (tempo que antecede a estreia em streaming) nunca deve ser inferior a "dois meses" ou "a um, em casos muito especiais". E acrescenta: "Ninguém ganha com esta situação".Já o exibidor Pedro Borges, que explora o Cinema Ideal, em Lisboa, considera que a decisão da Netflix é "uma afronta desnecessária e escusada" para quem gosta de cinema. Também Paulo Branco pediu para ter o filme no cartaz do último Leffest, mas a empresa recusou, permitindo apenas a exibição de ‘Atlantics’.Nos Estados Unidos, assim como em Espanha e Itália, ‘O Irlandês’ foi exibido em alguns cinemas.