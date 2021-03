Borat: O Filme Seguinte’ e ‘Uma Miúda com Potencial’ foram os grandes vencedores dos prémios anuais do Screenwriters Guild Awards (WGA), o sindicato dos argumentistas norte-americanos. A vitória foi anunciada no domingo à noite, através de uma cerimónia virtual devido à pandemia da Covid-19.













Pormenores

A comédia surreal assinada e protagonizada por Sacha Baron Cohen - que serve de sequela a ‘Borat: Aprender Cultura da América para Fazer Benefício Glorioso à Nação do Cazaquistão’ (2006) - ganhou o galardão para melhor argumento adaptado, derrotando ‘Ma Rainey: A Mãe do Blues’, ‘Notícias do Mundo’, ‘Uma Noite em Miami’ e ‘O Tigre Branco’.

Polémica



Rudy Giuliani, advogado de Donald Trump, foi apanhado numa cena comprometedora forjada por uma atriz em ‘Borat: O Filme Seguinte’. O incidente levou-o a tentar prender a equipa de Sacha Baron Cohen.





Duas nomeações



A comédia ‘Borat: O Filme Seguinte’ conta com duas indicações aos Óscares, nas categorias de melhor argumento adaptado e melhor atriz secundária (Maria Bakalova). Já tinha vencido dois Globos de Ouro.





Favorita



‘Uma Miúda com Potencial’ soma cinco nomeações aos Óscares, entre elas nas categorias de melhor filme, atriz (Carey Mulligan) e realização. Não ganhou nenhum Globo de Ouro.