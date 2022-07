Chegou às salas de cinema na semana passada e é o mais recente sucesso de bilheteira do cinema português, tendo ficado em 4º lugar no ranking semanal de filmes (com mais de 13 mil espetadores e 76 mil euros de receita bruta, de acordo com os dados do ICA).‘2 Duros de Roer’ é uma comédia de ação protagonizada por Fernando Rocha e João Seabra, que interpretam uma dupla de polícias do Porto que combatem crime organizado, com muitas peripécias à mistura. “Está visto que o público está a dar oportunidade ao cinema português. Este filme está em quatro lugar e ultrapassou o ‘Mundo Jurássico’ e é isso é incrível. Nós temos um orçamento que deve dar para pagar a maquilhadora do ‘Mundo Jurássico’ ou o catering de um dia”, disse quinta-feira Fernando Rocha ao, visivelmente orgulhoso da adesão do público à trama.