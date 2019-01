Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comédia destravada reúne dupla do humor

‘Tiro e Queda’ junta Eduardo Madeira e Manuel Marques na pele de dois atiradores.

Por Rui Pedro Vieira | 01:30

A dupla de humor desbragado começou no teatro, há quatro anos, e foi um êxito de bilheteira. Agora, as duas personagens repetem-se numa comédia de menos de hora e meia no grande ecrã. Eduardo Madeira é Eddie e Manuel Marques veste a pele de Manecas, os dois compinchas desastrados que dão forma ao filme ‘Tiro e Queda’, a partir de hoje nas salas portuguesas.



Produzido por Leonel Vieira, este divertimento em jeito de sátira retoma a dupla de atiradores furtivos que se dá agora a conhecer como homens casados, mas que só estão bem na companhia um do outro. Juntos, embarcam numa viagem atribulada até Viana do Castelo, onde, já a bordo do navio ‘Gil Eanes’, têm de executar uma missão secreta que implica "eliminar dois alvos".



A trama fica por aqui porque o filme, com argumento do próprio Eduardo Madeira e de Filipe Homem Fonseca, vive sobretudo à custa dos diálogos sobre os mais variados temas – desde o futebol às redes sociais, passando pela política e a música pop. Bem como da cumplicidade dos dois atores, que também trabalharam juntos em programas de televisão, como em ‘Donos Disto Tudo’ (RTP).



‘Tiro e Queda’, que teve apoio financeiro da câmara municipal de Viana do Castelo, vem à conquista do grande público. Dirigida por Ramon de los Santos, esta comédia popular é um projeto da Stopline, produtora responsável pelos êxitos de ‘Filme da Treta’ e do remake de ‘O Pátio das Cantigas’.