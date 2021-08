A comédia ‘Operação Portugal’, que estreia esta quinta-feira no nosso país, chegou aos cinemas franceses a 23 de junho, o mesmo dia em que Portugal enfrentou a França no Euro 2020 (2-2), e desde logo foi alvo de críticas pela quantidade de clichés e estereótipos sobre os portugueses. O filme, assinado por Frank Cimière, conta a história de Hakim, um polícia francês de origem marroquina que se infiltra na comunidade portuguesa para investigar um caso de tráfico de drogas. O desafio é tornar Hakim num português credível em três dias, mas este revela-se um desastre ambulante.





No principal papel está D’Jal, humorista de origem magrebina que se tornou famoso com um sketch chamado ‘Le portugais’, que apresentou pela primeira vez no Jamel Comedy Club. A revista ‘Télérama’ descreveu o filme como “um acumular de estereótipos sobre a comunidade franco-portuguesa”. D’Jal, porém, que cresceu em Roissy-en-Brie, perto de Champigny-sur-Marne, onde existe uma grande comunidade lusa, desvaloriza as críticas. “Não estou a rir dos portugueses, mas com eles. Quando volto para os subúrbios, não há preconceito, racismo, apenas riso. Porque o riso é também uma forma de integração.”



OUTRAS ESTREIAS

‘Respect’







Liesl Tommin assina este filme biográfico sobre Aretha Franklin (Jennifer Hudson), que segue a vida da artista desde a infância até à idade adulta.

‘Boss Level’







Roy Pulver, ex-agente das forças especiais, está preso num pesadelo que o faz viver repetidamente o dia da sua morte. Um filme de ação com Frank Grillo, Mel Gibson e Naomi Watts.

‘Nem Respires 2’



Sequela do filme de suspense ‘Nem Respires’ (2019) sobre um ex-militar invisual com grande instinto de sobrevivência.