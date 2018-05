Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Commedia a la Carte fecham tour em Lisboa

Grupo liderado por César Mourão comemora 18 anos com atuação na Altice Arena.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

É já na próxima quinta-feira que César Mourão e Carlos M. Cunha chegam à Altice Arena, em Lisboa, para encerrar, com chave de ouro, a digressão nacional ‘Os Melhores do Mundo’. O espetáculo, que tem enchido em todo o lado, terá surpresas, nomeadamente os convidados Gustavo Miranda e Marco Gonçalves, da Colômbia e do Brasil.



A atuação assinala ainda os 18 anos de um grupo que Mourão diz ter persistido contra tudo e contra todos. "É impossível prever um sucesso desta natureza, mas é claro que o esperávamos", admite ao CM. "O segredo não é só termos um produto bom. É, acima de tudo, o não termos desistido. Em quase 20 anos, o mais fácil é que as pessoas se desentendam e vão cada uma para seu lado. Mas nós mantivemo-nos unidos", acrescenta.



Nestas quase duas décadas, César Mourão admite que muita coisa mudou, mas sobretudo o público, que se habituou a conviver com o humor improvisado. "Quando começámos, as pessoas ficavam surpreendidas e não interagiam connosco", recorda. "Agora, graças a outros grupos que fazem o mesmo, o público está mais disponível para a interação - que é fundamental neste tipo de espetáculo", conclui. Os bilhetes custam entre 18 e 35 euros.



PORMENORES

Grupo criado em 2000

Os Commedia a la Carte são um grupo de comédia de improviso criado a 22 de novembro de 2000 por César Mourão, Ricardo Peres e Carlos M. Cunha.



Sucesso no Brasil

Em 2013, em digressão no Brasil, foram escolhidos para atuar com dois dos maiores grupos de improvisação brasileiros - Barbixas e Noite de Improviso.



Encheram os Coliseus

A celebração dos 15 anos de existência, em 2015, foi feita com um espetáculo no Coliseu de Lisboa e outro no Coliseu do Porto. Ambos esgotaram.