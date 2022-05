Companhia Nacional de Bailado estreia nova peça de Olga Roriz para celebrar Saramago

A nova criação de Olga Roriz, "Deste mundo e do outro", criada no âmbito das celebrações da Companhia Nacional de Bailado (CNB) sobre o centenário do nascimento do escritor José Saramago, estreia-se a 23 de junho, em Lisboa.

Oito anos depois da última criação de Olga Roriz para a CNB, a coreógrafa regressa ao Teatro Camões para apresentar uma nova criação inspirada na obra do Nobel da Literatura português.

"Há muita coisa na obra de Saramago que sinto que se cruza com o meu trabalho. Como os caminhos tortuosos do ser humano, o seu sofrimento, a sua dor, a perplexidade frente ao amor e à morte e a injustiça, a violência, os direitos humanos, a desigualdade", disse a coreógrafa, citada num comunicado da CNB enviado à agência Lusa.