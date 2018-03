Conheça as portuguesas que vão pisar a passadeira dos Óscares

Seja em trabalho ou lazer, estas apresentadoras e modelos vão acompanhar a 90.ª edição da entrega dos prémios de cinema.

20:04

Esta é a noite da 90.ª cerimónia de entrega dos Óscares da Academia. A passadeira vermelha estará repleta de estrelas e, entre as que vão assistir à cerimónia, estão algumas famosas portuguesas.

Raquel Strada vai assistir ao espetáculo e já fez questão de partilhar fotografias nas redes sociais. "Poder pisar a mesma passadeira que grandes nomes do cinema internacional é algo que não consigo expressar por palavras", escreveu no Instagram.





Aí é hoje #oscares Uma publicação partilhada por Raquel Strada (@raquelstrada) a 4 de Mar, 2018 às 12:50 PST

A apresentadora e atriz Sofia Cerveira vai cobrir os Óscares. Cerveira já demonstrou o seu contentamento nas redes sociais por estar em Los Angeles. "É hoje! E eu nem acredito que aqui estou Pose no photocall com o primeiro vestido que me vai acompanhar ao longo do dia nos últimos preparativos da Red Carpet dos Óscares", partilhou com os fãs nas redes sociais.











Não se sabe se Sara Sampaio estará presente na cerimónia, mas já está a celebrar os Óscares. A modelo portuguesa esteve no fashion cocktail dedicado pelo estilista Giorgio Armani ao filme "A Forma da Água". A anfitriã foi Roberta Armani.



No evento, estiveram o realizador Guillermo Del Toro e vários membros do elenco.

Iva Domingues também está em Los Angeles. A apresentadora já partilhou um vídeo com Jamie Foxx a abastecer o carro de forma bem divertida.