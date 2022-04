Corridas de touros animam Vila Franca de Xira

A Praça de Touros Palha Blanco, em Vila Franca de Xira, recebe este sábado e domingo duas importantes corridas no âmbito da II Feira do Toiro, incluída, por seu turno, nos 90 anos do Colete Encarnado, que este ano se assinalam. Esta tarde (17h00) sobem à arena os cavaleiros Ana Batista, Duarte Pinto e Miguel Moura. Os forcados amadores são de Vila Franca de Xira e Ramo Grande. Já os seis toiros que se apresentam à lide são de Fernandes de Castro.Este domingo (17h00) é a vez dos cavaleiros Manuel Telles Bastos, João Moura Jr. e João Ribeiro Telles. Os forcados amadores são de Vila Franca e das Caldas da Rainha. Os seis toiros para a lide são de Vinhais. A edição 2022 da Feira do Toiro de Vila Franca de Xira evoca Fernando Van Zeller Pereira Palha (morreu em 2016), referência maior da lezíria ribatejana, reconhecido ganadeiro e coudeleiro.Recorde-se que a Festa do Colete Encarnado está de regresso dois anos depois de ter sido suspensa por causa da pandemia. A presente edição, que se iniciou dia 2 de abril sob o mote ‘90 anos, 90 dias, 90 horas’ e que decorre até às 24 horas do dia 3 de julho, tem envolvido diversos setores culturais da cidade de Vila Franca de Xira.Na praça de touros e na zona envolvente está a decorrer até este domingo a Feira das Tertúlias para brindar a ‘afición’ com largadas de touros, toureio de salão ou colóquios.A festa do Colete Encarnado inclui concertos de Quim Barreiros e Expensive Soul (1 de julho) António Zambujo e Lucky Duckies (dia 2) e Carminho (3).Este ano, a festa tauromáquica celebra o título das ‘7 Maravilhas da Cultura Popular’, conquistado em 2020.