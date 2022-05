Crítica aplaude ‘Restos do Vento’ em Cannes

O filme ‘Restos do Vento’, do realizador português Tiago Guedes (coprodução da CMTV), está a ter muito boa receção por parte dos críticos do Festival de Cannes, que decorre em França até sábado.A obra, que conta com interpretações, entre outros, dos atores Albano Jerónimo, Nuno Lopes e Isabel Abreu, está em quarto lugar na lista dos dez novos filmes muito bons (‘Very Good New Films’) e no quarto lugar na lista de filmes apresentados fora de competição (composta por 28 títulos).‘Restos do Vento’ fará a sua estreia oficial em Portugal no dia 22 de setembro e em França estreará a 3 de novembro.