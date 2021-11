A cultura Rom, ou cultura cigana, é o tema dominante da 15ª edição do Leffest que arranca esta quarta-feira e que até dia 21 toma conta de Lisboa e Sintra. Para ver estão 126 filmes em cerca de 250 sessões, cinco grandes concertos e várias sessões de debates, entre eles “sobre as perseguições que a etnia Rom sofreu ao longo dos séculos”, revela o produtor Paulo Branco, diretor do festival.