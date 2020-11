Cultura parada enfrenta maior crise de sempre

As manifestações do setor da cultura multiplicam-se e, para o próximo sábado, dia 21, já está marcado um novo protesto, promovido pela Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE). A ‘Manifestação pela Cultura’ realiza-se no Campo Pequeno, Lisboa, pelas 10h30.









Sandra Faria, da APEFE, explica que a manifestação irá decorrer “dentro do Campo Pequeno, como se de um espetáculo se tratasse”. Ou seja, “cumprindo as regras impostas”, e com a capacidade do recinto limitada a duas mil pessoas. Além de associações e movimentos, vão marcar presença artistas de diversas áreas.

A situação da cultura agravou-se ainda mais nos últimos dias dado o recolher obrigatório decretado pelo Governo para parte da população, o que levou ao cancelamento de espetáculos e fecho de salas. Para a APEFE, esta decisão “é uma grande machadada no setor”, que “já está a viver uma tragédia em 2020” e “vê essa tragédia agravada com estas restrições dos fins de semana”.



A Plateia - Associação de Profissionais das Artes Cénicas lamenta o facto de “o anúncio das medidas restritivas não ter sido acompanhado por um anúncio de medidas de apoio aos trabalhadores e às atividades mais afetadas”. Já o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, Audiovisual e Músicos considera a limitação de circulação ao fim de semana “mais um prego no caixão” da cultura, que já está “numa situação dramática”.



DEPOIMENTOS

Paulo Sousa Costa, produtor de teatro

"Temos recorrido à Banca para sobreviver"

"O pior ainda está para vir. Temos recorrido à Banca para conseguir sobreviver, mas vamos ter de pagar e continuamos sem nenhum apoio. Concorremos a todos os concursos lançados até agora e nada."



Filipe La Féria, encenador

"A nossa única hipótese é o fecho temporário"

"Espetáculos com a dimensão dos do [Teatro] Politeama só podem ser viáveis com a presença do público ou apoio do Estado. Sem a concretização destes imprescindíveis fatores, a única hipótese é o fecho temporário."



Álvaro Covões, promotor de espetáculos

"Muitos de nós estão a passar sérias dificuldades"

"Somos os únicos que não podem fazer ‘takeaway’ ou ‘delivery’, mas pelos vistos ninguém quer saber de nós. Muitos de nós estão a passar sérias dificuldades, mas todos juntos vamos superar esta adversidade."