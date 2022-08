O filme ‘Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo’, protagonizado pelos humoristas João Paulo Rodrigues e Pedro Alves e que estreou no dia 11 deste mês, foi o filme mais visto nas salas no passado fim de semana.Em apenas quatro dias em exibição, a nova aventura de Quim Roscas e Zeca Estacionâncio já foi vista por 51 414 espectadores, alcançando um resultado bruto em bilheteira de mais de 302 mil euros. Os dados foram revelados pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual e contabilizam 947 sessões, repartidas por 87 ecrãs a nível nacional.